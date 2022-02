En Donneschdeg den Owend war den Optakt vun der K.O.-Phas an der Europa League, wou ënnert anerem och e Lëtzebuerger am Asaz war.

Sheriff Tiraspol huet sech en Donneschdeg den Owend am Allersmatch vum K.O.-Ronnen-Play-off mat 2:0 géint Braga gewonnen. Den éischte Gol vum Match huet de Lëtzebuerger Nationalspiller Sébastien Thill an der 43. Minutt vum Eelefmeterpunkt aus markéiert. Den Traoré huet an der 83. Minutt op 2:0 gestallt.

D'Glasgow Rangers hunn iwwerdeems fir eng fauschtdéck Iwwerraschung gesuergt, andeems si kloer an däitlech mat 4:2 zu Dortmund gewonnen hunn. Nodeems den Tavernier d'Schotte per Eelefmeter a Féierung bruecht huet, konnt de Morelos zweemol an de Lundstram eemol noleeën. Op Säite vum BVB hunn de Bellingham an de Guerreiro fir d'Goler gesuergt. Mat 4:2 iwwerrennen d'Rangers schlussendlech also de BVB.

Betis Sevilla huet an engem spektakuläre Match mat 3:2 géint Zenit St. Petersburg gewonnen. Déi 5 Goler vum Match sinn alleguerten an der éischter Hallschent gefall, ma och an der zweeter Hallschent kruten Spectateuren nach flott Aktiounen ze gesinn.

Kee Gewënner gouf et tëscht dem FC Barcelona an SSC Neapel. Nodeems den Zielinski d'Italiener an der 29. Minutt a Féierung bruecht huet, konnt de Ferran Torres an der 59. Minutt den Ausgläich markéieren.