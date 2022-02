Bei der World Indoor Tour zu Birmingham ass de Lëtzebuerger an der Finall iwwer 1.500 Meter an enger Zäit vun 3:37,38 Minutten iwwer d'Arrivée gelaf.

De Charel Grethen huet domadder säin alen Lëtzebuerger Rekord (3:38,30 Minutten) ëm 92 Honnertstel verbessert. Mat senger gudder Zäit ass hien an der Finall op déi 7. Plaz komm. Gewonne gouf d'Course vum Kenianer Abel Kipsang. Op Plazen 2 an 3 koumen de Spuenier Adel Mechaal an den Däitsche Robert Farken.

D'Klassement iwwer 1.500 Meter

1 Abel KIPSANG KEN 3:34.57

2 Adel MECHAAL ESP 3:35.30

3 Robert FARKEN GER 3:35.44

4 George MILLS GBR 3:36.03

5 Piers COPELAND GBR 3:36.12

6 Ossama MESLEK ITA 3:37.29

7 Charles GRETHEN Lux 3:37.38

8 Charlie DA'VALL GRICE GBR 3:39.59

9 Andrew COSCORAN IRL 3:41.46

10 Archie DAVIS GBR 3:44.32

11 Abdirahman Saeed HASSAN QAT 3:45.74

12 Neil GOURLEY GBR 3:52.08

Erik SOWINSKI USA DNF

Jake WIGHTMAN GBR DNF