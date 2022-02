An den anere Matcher vum Sonndeg setzt sech Bayern München géint Greuther Fürth duerch, ManU gewënnt géint Leeds a Barcelona klappt Valencia.

Bundesliga

Bayern München - Greuther Fürth 4:1

0:1 Hrgota (43.), 1:1 Lewandowski (46.), 2:1 Griesbeck (61., Eegegol), 3:1 Lewandowski (82.), 4:1 Choupo-Mouting (90.+1)

Bayern München huet sech an der éischter Hallschent schwéier gedoen a konnt eréischt no der Paus seng Qualitéiten ënner Beweis stellen. Fürth war kuerz virun der Paus mat 1:0 a Féierung gaang, an der zweeter Hallschent huet de Lewandowski zweemol markéiert a Bayern huet vun engem Eegegol profitéiert. Mat dëser Victoire hält München Dortmund op Distanz.

Dortmund - Mönchengladbach 6:0

1:0 Reus (26.), 2:0 Malen (32.), 3:0 Wolf (70.), 4:0 Moukoko (74.), 5:0 Reus (82.), 6:0 Can (90.+1, Eelefmeter)

Dortmund bleift un de Bayern drun a schéisst sech mat der 6:0-Victoire de Frust aus der Europa League vun der Séil. De BVB huet de Match vun Ufank un dominéiert a scho virun der Paus war et kloer, dass d'Punkten am Ruhrpott bleiwe géifen. An der zweeter Hallschent huet Dortmund weider Drock gemaach a Gladbach carrement aus dem Stadion geschoss. Fir Gladbach war no der Victoire an der vergaangener Woch nees e Réckschlag. D'Fohlen sti just véier Punkte virun der Relegatiounsplaz.

Hertha BSC - RB Leipzig (19.30 Auer)

Premier League

Leeds United - Manchester United 2:4

0:1 Maguire (34.), 0:2 Fernandes (45.+5), 1:2 Rodrigo (53.), 2:2 Raphinha (54.), 2:3 Fred (70.), 2:4 Elanga (89.)

Serie A

Inter Mailand - Sassuolo (18.00 Auer)

Ligue 1

Nice - Angers 1:0

1:0 Kluivert (19.)

St. Etienne - Stroossbuerg 2:2

1:0 Boudebouz (2.), 1:1 Diallo (21.), 1:2 Perrin (30.), 2:2 Khazri (34.)

Marseille - Clermont (20.45 Auer)

La Liga

Espanyol Barcelona - Sevilla 1:1

0:1 Mir (36.), 1:1 Darder (50.)

Mat dësem Gläichspill verpasst Sevilla et, nees op véier Punkten un den Tabelleleader Real Madrid erunzekommen. Et war dat véiert Gläichspill vu Sevilla an de leschte fënnef Partien.

Valencia - Barcelona 1:4

0:1 Aubameyang (23.), 0:2 de Jong (32.), 0:3 Aubameyang (38.), 1:3 Soler (53.), 1:4 Pedri (63.)

