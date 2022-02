Huddersfield huet een 0:1 Réckstand nach an eng 2:1-Victoire konnten ëmwandelen. Den Danel Sinani ass an der 59. Minutt ausgewiesselt ginn.

An der englescher Championship hat Huddersfield Town Besuch vu Cardiff. Dobäi ass d'Ekipp vum Danel Sinani als Favorit an de Match gaangen.

Huddersfield huet sech géint den Tabelle 18ten laang schwéier gedoen an et huet no enger Néierlag ausgesinn. An der 61. Minutt ass Cardiff a Féierung gaangen. Zu dësem Zäitpunkt war de Lëtzebuerger Nationalspiller schonns net méi um Terrain. Den Danel Sinani gouf an der 57. Minutt fir den Eiting ausgewiesselt. An der Schlussphase konnt Huddersfield duerch Goler vu Koroma a Russel de Match awer nach zu hire Gonschten dréinen.