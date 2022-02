Och den FC Sevilla, Leipzig, Atalanta Bergamo, Porto a Betis Sevilla stinn an der Aachtelsfinall.

Schonn an der éischter Hallschent konnt Braga den 0:2-Réckstand aus dem Allersmatch ophuelen sou dat et no 90 Minutten tëscht de Portugiesen a Sheriff Tiraspol an d'Verlängerung gaangen ass. Och hei ass keng Entscheedung gefall sou dat et an d'Eelefmeterschéisse gaangen ass an deem sech Braga mat 3:2 duerchgesat huet. De Sebastien Thill konnt ee vun den Eelefmeteren verwandelen.

Am Top-Duell tëscht dem SSC Neapel an dem FC Barcelona kënne sech d'Spuenier um Enn mat 4:2 géint d'Italiener duerchsetzen a stinn domadder an der nächster Ronn. D'Goler fir Barcelona hunn de Jordi Alba, F. de Jong, Piqué an Aubameyang geschoss. Fir Neapel hunn den Insigne an de Politano getraff.

Nom Iwwerraschenden 2:4 doheem géint Glasgow Rangers, wollt Dortmund dëst am Retourmatch nees gutt maachen. Mee och zu Glasgow huet sech d'Borussia schwéier gedoen an d'Schotten hunn hinnen virun enger fantastescher Kuliss näischt geschenkt. Um Enn trenne sech béid Ekippen mat engem 2:2 sou dat Dortmund fréi aus der Europa League ausscheet.

Géint Real San Sebastian huet Leipzig eng staark Leeschtung gewisen a steet no enger 3:1-Victoire verdéngt an der Aachtelsfinall. Nodeems den Orban an de Silva RB mat 2:0 a Féierung bruecht hunn, si se just kuerz ënner Drock geroden nodeems den Zubimendi op 1:2 verkierzt huet. Mat engem Eelefmeter an der 89. Minutt huet de Forsberg awer alles kloer gemaach.

Am Réckmatch huet sech den FC Sevilla zwar mat 0:1 zu Zagreb misse geschloe ginn mee duerch eng 3:1-Victoire am Allersmatch virun enger Woch hunn se de Schratt an déi nächst awer realiséiert. De Gol fir Dinamo Zagreb huet den Orsic duerch en Eelefmeter an der 65. Minutt geschoss. An der Nospillzäit huet bei Sevilla den Delaney nach déi giel-rout Kaart gesinn.

Keng Problemer mat sengem Géigner Olympiakos Piräus hat Atalanta Bergamo. Nodeems de Maehle Atalanta an der 40. Minutt a Féierung bruecht huet, huet de Malinovskyi an der 2. Hallschent mat 2 Goler an 3 Minutten alles kloer gemaach. Kumuléiert sëtzt sech Bergamo mat 5:1 duerch a steet an der Aachtelsfinall.

Nodeems Porto den Allermatch mat 2:1 doheem géint Lazio Roum gewanne konnt, hu se sech am Réckmatch laang schwéier gedoen mee konnten sech schlussendlech mat Hëllef vun engem 2:2 fir d'Aachtelsfinall qualifizéieren.

Betis Sevilla a Zenit St. Petersburg trenne sech mat engem 0:0 an domadder ass Sevilla eng Ronn weider nodeems se den Allersmatch mat 3:2 fir sech entscheet haten.

Déi komplett Resultater