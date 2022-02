De Lëtzebuerger Triathlet huet den 70.3 Ironman zu Muscat gewonnen, an der Zäit vun 3:55:48 .

De Lëtzebuerger Triathlet steet an der Haaptstad vum Oman no 1,9 Kilometer Schwammen, 90 Kilometer Vëlo an 21 Kilometer Lafe ganz uewen um Podium. Den Zweeten, den Italiener Rispoli, hat schonn e Retard vu ronn 11 Minutten op de Godart.