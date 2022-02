D'Omloop Het Nieuwsblad live dëse Samschdeg um 1. RTL. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu an op der App.

Am Cyclissem ass um Samschdeg d'Omloop Het Nieuwsblad. Ee Lëtzebuerger ass mat dobäi, den Alex Kirsch (Trek-Segafredo).

Den Alex Kirsch geet an seng véierte Saison bei Trek-Segafredo. Den 29 Joer ale Sportler ass e wichtege Mann an der amerikanescher Ekipp. D'Motivatioun fir den Optakt ass grouss:

"Virun allem den Opening-Weekend, dee ganz wichteg ass fir mech an déi ganz Ekipp. Et ass effektiv eng Course, wou een Deeg erof zielt an eng laang Trainingsperiod ophält an eng Coursëperiod ufänkt."

Vu Gent op Ninove si 204 Kilometer ze fueren. Déi leschte Joren huet den Alex Kirsch schonn dacks fréi misse fir seng Leader schaffen. Dëst Joer besteet d'Méiglechkeet, mat enger gudder Form an e bësse Reussite selwer eng Roll ze spillen. Dat ëmsou méi, well de Mads Pedersen net dobäi ass an de Jasper Stuyven aus dem Héichtentraining kënnt.

"Sou, datt ech mer u sech extra dëse Weekend ugekräizt hunn, well mam Mads e Leader feelt a de Jasper e Samschdeg réischt seng Saison ufänkt. Hien huet méi laangfristeg Ziler, dat ka ganz gutt ausgoen, mee et kann och e bësse Rhythmus feelen. Sou datt ech mer gesot hunn, datt dat op perséinlechem Niveau vläicht déi beschte Kaart ass dëse Weekend."

Hei fannt Dir de Livestream vu 14.15 Auer un.

Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen



Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun : 14h15

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 17h00