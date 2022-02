De Lëtzebuerger Dirk Carlson stoung net am Kader, well hie wéinst senger fënnefter Gieler Kaart fir dëse Match gespaart war.

De Veräin vum Dirk Carlson hätt an der 2. Bundesliga no véier Defaiten hannerteneen nees eng Victoire feiere kënnen, an dat beim aachtplacéierte Paderborn, mee duerch zwee Goler an der Nospillzäit fir d'Haushäre gëtt um Schluss just ee Punkt.

Nodeems Paderborn an der éischter Hallschent den 1:0 markéiere konnt, huet de Veräin aus Ostdäitschland bannent aacht Minutten (63.-71. Minutt) dräi Goler geschoss an de Match zu senge Gonschte dréine kënnen. An der Nospillzäit huet Paderborn nach eng Kéier alles no vir gehäit a gouf dofir belount. Aue ass virleefeg 17. an der Tabell, kann awer nach vun Ingolstadt iwwerholl ginn.

De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung beim Gaaschtmatch an Ostwestfalen net am Kader, well hien am leschte Match géint Düsseldorf seng fënneft Giel Kaart an der Saison kritt hat.