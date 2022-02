Um belsche Championnat goufen e Samschdeg de Mëtteg déi zwee lëtzebuergesch Rekorder iwwer 60 Meter Hecke gebrach.

Bei den Dammen ass d’Victoria Rausch an de Serien eng national Rekordzäit vun 8 Sekonnen an 21 Honnertstel gelaf. Domadder ënnerbitt d’Leeferin den ale lëtzebuergesche Rekord ëm 2 Honnertstel a bleift gläichzäiteg just 5 Honnertstel iwwert der WM-Norm. An der Finall ass d’Rausch dat 3. ginn.

Och de François Grailet huet den ale Landesrekord iwwer 60 Meter Hecken, deen hie selwer opgestallt hat, mat enger Zäit vu 7 Sekonnen an 73 Honnertstel an der Finall geknackt a mat dëser Zäit andeems den Titel gewonnen. Dem Leefer feelt elo just nach 1 Honnertstel, fir op d’WM-Norm ze kommen.