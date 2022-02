Russland ass net méi Deel vun der internationaler Futtballgemeinschaft.

An enger gemeinsamer Erklärung hunn d'Fifa an d'Uefa de russesche Futtballverband RFU vun alle Competitiounen inklusiv der Weltmeeschterschaft am Katar suspendéiert. D'Uefa trennt sech och vun hirem Sponsor Gazprom. Dës Decisioun, déi ee wéinst dem russesche Krich géint d'Ukrain geholl huet, hu béid Verbänn e Méindeg quasi zäitgläich bekannt ginn.

Domadder ass Russland also net bei der WM dëse Wanter mat dobäi. Russland hätt an de WM-Playoffs de 24. Mäerz géint Polen untriede sollen. De Polnesche Verband hat awer schonn ausgeschloss, dëse Match ze spillen.

Direkt betraff vun der Decisioun ass de Veräin RB Leipzig. D'Matcher vum Bundesligist géint Spartak Moskau an den Aachtelsfinalle vun der Europa League goufen ofgesot. Spartak war déi eenzeg russesch Ekipp, déi nach an enger europäescher Coupe vertruede war.

Auswierkungen huet d'Entscheedung och op d'EM vun de Fraen am Juli an England. Russland wär do Gruppegéigner vun Holland, Schweden an der Schwäiz gewiescht. Verschidde Verbänn hate schonn e Boykott fir déi russesch Matcher ugekënnegt.

Liest hei d'Schreiwes vun der Uefa an der Fifa.