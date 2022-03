Et wëll ee bei den Dammen de Championnat méi kleng maachen an esou den Niveau héijen. Bei de Meedercher sollen d'Alterskategorien ugepasst ginn.

Den Dammefuttball ass den Ament bei eis am Land an enger positiver Spiral no uewen. An der WM-Qualifikatioun steet een den Ament mat 3 Punkten op der 4. Plaz, bei 6 Ekippen, déi am Grupp vun de Lëtzebuergerinne mat dra sinn. Den Nationaltrainer Dan Santos wëll awer weider no vir kommen. Dofir ass et fir hie wichteg, datt driwwer nogeduecht gëtt, fir déi éischte Liga am Championnat nei ze strukturéieren.

Extrait Dan Santos

Do si mir elo op 14 respektiv 13 Ekippen, well eng sech zeréckgezunn huet. Do d'Divisioun méi kleng maachen, fir datt den Niveau méi héich gëtt, dat wär mol gutt. Och an der 2. an 3. Liga dat alles upassen, fir datt keng Resultater komme wéi 15 oder 20 zu 0. Och bei de jeunes filles a bei de Cadetten den Alter gerecht ze maachen, net, datt eent vu 17 Joer géint eent vun 12 spillt. Dat ass am Moment leider de Fall. Do si mir am Gaangen, drun ze schaffen, fir dat ze verbesseren an et méi gerecht ze maachen, fir datt méi Meedercher um Ball bleiwen.

Fir den Dan Santos ass et och wichteg, datt méi Futtballspillerinnen de Wee an d'Ausland sichen.