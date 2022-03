D'Schwedinne sinn en Donneschdeg déi 2. ginn an hu sech domadder de Staffel-Weltcup geséchert. Si hu vun enger Disqualifikatioun vu Frankräich profitéiert.

En Donneschdeg war zu Lahti a Finnland den Optakt vum Biathlon-Weltcup. An der Staffel vun den Dammen huet sech Norwegen souverän d'Victoire geséchert. Op den Olympesche Spiller hat ee sech nach misse mat der enttäuschender 4. Plaz zefridde ginn.

D'Schwedinne sinn déi 2. ginn. Si haten e Retard vu 37 Sekonnen. D'Ekipp ronderëm d'Öberg Schwëstere ka sech dann och iwwert de Staffel-Weltcup freeën. Virun der leschter Course louch Frankräich nach a Féierung, mä no engem Reegelverstouss vum Justine Braisaz-Bouchet beim Noluede gouf Frankräich disqualifizéiert an huet déi 1. Plaz nach missen ofginn.

Um Podium stoung en Donneschdeg nach Italien. Dorothea Wierer a Co haten e Réckstand vun enger Minutt.