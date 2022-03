Ouni d'Gebridder Bö huet Norwegen sech an der Staffel viru Schweden a Frankräich behaapt.

No den Dammen en Donneschdeg waren e Freideg beim Biathlon-Weltcup zu Lahti a Finnland d'Hären an der Staffel gefuerdert. D'Decisioun ëm d'Victoire ass am leschte Schéisse gefall. Mat Norwegen, Schweden, Frankräich an Däitschland haten nach véier Natiounen d'Chance op de Succès.

De Vetle Sjåstad Christiansen huet déi 5 Scheiwen direkt getraff a konnt esou Norwegen d'Victoire sécheren. Als 2. huet sech nom leschte Schéissen de Quentin Fillon Maillet op de Wee gemaach, ma de Fransous gouf am leschte Bierg vum Sebastian Samuelsson iwwerholl. Domadder huet sech Schweden mat engem Retard vun 10 Sekonnen déi 2. Plaz geséchert. De Quentin Fillon Maillet huet am Schlussprint déi drëtt Plaz (+12 Sekonnen) fir Frankräich an d'Zil gerett. De Philipp Nawrath an Däitschland sinn déi 4. (+13 Sekonnen) ginn.

Norwegen huet sech de Staffel-Weltcup geséchert.