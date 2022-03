An der englescher Championship huet Huddersfield mat 3:0 géint Peterborough gewonnen.

E perfekten Owend war et e Freideg fir den Danel Sinani an Huddersfield Town. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet bei der 3:0-Victoire géint Peterborough United den 1:0 an der 3. Minutt geschoss an den 2:0 an der 7. Minutt preparéiert. An der 60. Minutt gouf de Lëtzebuerger ausgewiesselt. Huddersfield steet aktuell op enger direkter Opstigsplaz.

An Holland gouf de Match tëscht Arnheim a Sparta Rotterdam kuerz viru Schluss wéinst Ausernanersetzungen ënnert de Supporter ofgebrach. Rotterdam louch duerch e Gol vum Dalmau an der 5. Minutt mat 1:0 a Féierung. De Mica Pinto gouf an der 59. Minutt agewiesselt an huet an der 67. Minutt Giel gesinn. De Laurent Jans gouf och an der 59. Minutt agewiesselt.

An der 1. däitscher Futtball Bundesliga ass d‘Partie vun e Sonndeg tëscht Mainz an Dortmund op e Mëttwoch 16. Mäerz verluecht ginn. Bei deene Mainzer sinn 13 Spiller, dorënner déi 3 Golkippen, a 6 Leit vum Trainerstaff, ënnert anerem och den Trainer Bo Svensson, betraff. De Veräin vum Nationalspiller Leandro Barreiro krut net méi genuch Spiller zesummen, fir e Sonndeg unzetrieden.