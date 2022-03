De Caligiuri huet dem FCA déi dräi wichteg Punkten am Ofstigskampf geséchert.

E Freideg den Owend huet den FC Augsburg sech wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig an der Bundesliga geséchert. De Caligiuri huet mat sengem Gol (50') den héichintensive Match zu Bielefeld decidéiert, duerch den 1:0 huet den FCA Bielefeld an der Tabell iwwerholl.

D'Ekipp vum Trainer Markus Weinzierl steet nom Optakt vum 25. Spilldag mat engem Punkt viru Bielefeld op der 14. Tabelleplaz.

An der Ligue 1 hat Olympique Lyon keng Problemer beim 4:1 zu Lorient. An der Paus louchen d'Gäscht mat 2:0 a Féierung. Nom Téi konnt Lorient verkierzen, ma d'Victoire huet sech Lyon net huele gelooss.

An der Serie A an Italien huet Inter Mailand Salernitana mat 5:0 iwwerrannt. De Martinez (22', 40', 56') huet gläich dräimol fir Inter getraff. Déi zwee aner Goler huet den Dzeko (64', 69') geschoss.

Duerch dës Victoire huet Inter Mailand an der provisorescher Tabell d'Féierung iwwerholl.

An der spuenescher La Liga huet sech dann nach den FC Sevilla géint Deportivo Alavés misse mat engem 0:0 zefridde ginn.

