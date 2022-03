Dëse Weekend organiséiert de Stroossener Judoclub e Stage fir Jonker am Alter tëschent 12 a 17 Joer.

Iwwer 2 Deeg kënne si hirer Passioun nogoen a vill bäiléieren. Geleet gëtt de Stage vun engem ganz erfollegräiche Judoka aus der Belsch, vun deem déi Jugendlech vill kënne léieren an deen hinne vill Tuyaue ka ginn.

Rieds ass vum Toma Nikiforov. A wat den 29 Joer ale Judoka, deen zu Schaerbeek bei Bréissel grouss ginn ass, schonn alles a senger Karriär erreecht huet, dat ka sech duerchaus weise loossen. Ënnert anerem war hien 2018 an 2021 Europameeschter an 2017 Vizeweltmeeschter.

Et ass also net egal wien aus der internationaler Judozeen, deen den Training déi zwee Deeg zu Stroossen wäert leeden. 80 Jugendlecher aus 6 verschiddene Judoclibb hate sech fir de Stage vum Judo Club Stroossen ageschriwwen a si goufen net enttäuscht. Den Toma Nikiforov hat sech vill flott Übunge fir déi Jugendlech ausgeduecht an deementspriechend motivéiert hu si och matgemaach. Si bei verschiddenen Übunge Schwieregkeeten opgetrueden, dann huet et sech den zweefachen Europameeschter an der Kategorie ënner 100 Kilo net huele gelooss, fir deene Jonken ze hëllefen. Fir hien ass et ëmmer eng grouss Freed, fir seng Passioun vum Judo kënne mat Kanner a Jugendlechen ze deelen.

Wichteg ass et dem Toma Nikiforov och, de Kanner d'Wäerter vum Judo ze vermëttelen, wéi ënnert anerem Disziplin, Respekt an Éiergäiz. Als klenge Bouf huet hie ganz vill aner Sportaarten ausprobéiert. Um Ënn sollt hie sech awer fir de Judo entscheeden.

Vum 29. Abrëll bis den 1. Mee wäerten déi Jonk dem Toma Nikiforov da bestëmmt d'Daumen drécken a gespaant sinn, ob hie bei den Europameeschterschaften zu Sofia a Bulgarien säin Titel ka verdeedegen.