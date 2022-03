E Sonndeg den Owend goufen d'Halleffinallen am DFB-Pokal ausgeloust.

An der éischter Partie kënnt et zum Duell tëscht dem Zweetligist Hamburg an dem SC Freiburg. Am zweete Match geet fir Union Berlin géint RB Leipzig. D'Halleffinalle ginn den 19. an den 20. Abrëll gespillt. D'Finall am Olympiastadion zu Berlin ass den 21. Mee.