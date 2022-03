D'Partie tëscht Bayern München a Salzburg vun 21 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

En Dënschden den Owend spillt Bayern München doheem géint den FC Salzburg. Den däitsche Rekordchampion muss a sengem Stadion op d'mannst 1 Gol markéieren respektiv ee méi schéisse wéi de Géigner aus Éisträich, fir an d'1/4-Finallen ze kommen. Op der Pressekonferenz virun dëser Partie huet den Trainer vu Bayern München Julian Nagelsmann annoncéiert, dass de Manuel Neuer no senger Verletzung fir dës Partie nees am Gol steet. Et wier schonn eng Sensatioun fir den FLF-President Paul Philipp, wa fir den däitsche Rekordchampion géint Salzburg an der Champions League Endstatioun wier.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

