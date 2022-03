D'Eintracht huet sech mat 2:1 géint Real Betis behaapt a fir den FC Porto gouf et bei engem 0:1 géint Lyon näischt ze huelen.

E Mëttwoch den Owend stoungen déi zwee éischt Allersmatcher vun den Aachtelsfinallen an der Europa League um Programm.

Am éischte Match huet sech Real Betis misse mat 1:2 géint Frankfurt geschloe ginn. No 14 Minutte war der Eintracht mat der éischter gudder Chance de Gol zur Féierung duerch de Kostic gelongen. D'Lokalekipp vu Sevilla huet sech eng Zäit schwéier gedoe fir an de Match ze fannen, krut no enger hallwer Stonn dann awer ausgeglach. Beim 1:1 sollt et awer net laang bleiwen, dat well nëmmen zwou Minutte méi spéit de Kamada op 2:1 stelle konnt. Bis zum Enn konnt Betis de Réckstand net méi ophuelen an zitt sou virun den eegene Spectateuren de Kierzeren.

An der zweeter Partie vum Owend gouf et fir den FC Porto doheem eng 0:1-Defaite géint Olympique Lyon. No enger éischter schwaacher éischter Hallschent hu sech béid Ekippen an den zweete 45 Minutte méi engagéiert gewisen. An der 60. Minutt war et dann de Lucas Paqueta deen no engem kuerzen Check vum Videoarbitter den 1:0 fir seng Ekipp feiere konnt. Kuerz drop huet den Arbitter dann op där anerer Säit op de Punkt gewisen, ma den Eelefmeter gouf nom Asaz vum VAR zréckgeholl. Porto huet no vir am grousse Ganzen ze mann gewisen a muss sech sou um Enn geschloe ginn.

Déi sechs aner Allersmatcher aus der Aachtelsfinall vun der Europa League gi wéi gewinnt en Donneschdeg den Owend um 18.45 Auer an um 21.00 Auer gespillt.