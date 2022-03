Déi Lëtzebuerger Hären Handballnationalequipe réckelt elo no fir d‘Qualifikatioun vun der Europameeschterschaft 2024.

Dëst ass méiglech ginn nodeems d‘Europäesch Handballfederatioun Russland a Wäissrussland wéinst dem Krich an der Ukrain gespaart huet.

An der Prequalifikatioun hat d‘FLH-Ekipp e Remis am Retourmatch an der Belsch mat heem bruecht. Duerch dat Gläichspill sti Wirtz a Co. Op der zweeter Positioun fir déi zwou fräi Plazen, hannert Georgien, awer virun Zypern an Bulgarien.

Den Tirage vun der Qualifikatioun ass den 30. Mäerz zu Berlin.