An der 2. Bundesliga huet Sandhausen sech beim Tabelleleader ee Punkt geséchert.

Am belsche Championnat huet Royale Union SG e Freideg den Owend kloer mat 4:1 zu Louvain gewonnen. Den Deniz Undav (27', 48', 62') huet direkt dräimol getraff. Den Anthony Moris huet nëmmen eemol hannert sech misse gräifen, dat beim Eelefmeter vum Siebe Schrijvers an der eelefter Minutt.

Mat 70 Punkte bleift St-Gilloise un der Tabellespëtzt viru Bruges.

An der englescher Championship huet sech Huddersfield Town mam Danel Sinani auswäerts misse mat engem 2:2 géint West Bromwich zefridde ginn. 6 Minutte viru Schluss louch Huddersfield nach mat 2:0 a Féierung. An de Schlussminutte sinn de Gäscht nach 2 Goler gelongen. De Sinani gouf an der 78. Minutt ausgewiesselt.

Huddersfield steet aktuell op enger direkter Opstigsplaz.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Sandhausen mam Maurice Deville 1:1 zu Darmstadt gläichgespillt. De Kutucu huet duerch säi Gol an der 84. Minutt de Punkt fir d'Gäscht geséchert. Den Deville gouf an der 77. Minutt agewiesselt.

Darmstadt steet an der provisorescher Tabell un der Spëtzt. Sandhausen läit op der 15. Plaz an huet mat engem Match méi véier Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz.

An der Bundesliga gëtt iwwerdeems e Samschdeg d'Partie tëscht Augsburg a Mainz (Leandro Barreiro) wéinst Corona verluecht. Dem 1. FSV Mainz sti weiderhin net genuch Spiller zur Verfügung. De leschte Weekend war schonn d'Partie géint de BVB op den nächste Mëttwoch verluecht ginn.

Net gespillt gëtt de Weekend och de Match tëscht dem HSV an Aue (Dirk Carlson an Tim Kips). Beim HSV gëtt et den Ament e gréissere Corona-Cluster.