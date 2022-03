Nidderkuer verléiert duerch eng 0:2-Defaite géint Stroossen d'Tabelleféierung, den F91 klappt Munneref an d'Etzella séchert sech wichteg Punkte géint Wolz.

Nidderkuer verléiert iwwerraschend 0:2 géint Stroossen. De Progrès hat am Ufank méi vum Match, mä d'Stroossen huet sech net verstoppt an och den direkte Wee no vir gesicht. Béid Ekippen hu sech Chancen erausgespillt, mä Stroossen konnt just duerch en Eelefmeter a Féierung goen. Nom Téi huet Nidderkuer an den éischte Minutte méi fir de Match gemaach, et war awer de Perez, deen an der 63. Minutt fir d'Gäscht op 2:0 erhéicht huet. Duerno huet Stroosse sech op d'Ofsécherung vum eegene Gol konzentréiert an dem Progrès net méi vill Méiglechkeete gebueden. Nidderkuer ass no dësem Match just nach Tabellenzweeten, well sech den F91 dräi Punkte géint Munneref séchere konnt. Fir Stroossen war et déi éischt Victoire an de leschte fënnef Matcher.

Am Nordduell tëscht Wolz an Ettelbréck hat de Ball schonn no e puer Sekonnen de Wee an de Filet fonnt. Nom 0:1 huet Wolz de Kommando iwwerholl, seng Chancen awer net genotzt. Kuerz virun der Paus huet d'Etzella den 2:0 markéiert. No der Paus huet Wolz méi fir d'Spill gemaach a konnt sech Golchancen erausspillen. An der 70. Minutt huet d'Lokalekipp den Uschloss markéiert an de Match war nees richteg spannend. An de leschte Minutten ass et héich hir gaangen, mam bessere Schluss fir d'Etzella. An dësem Match goung et fir béid Ekippen ëm villes, vu dass béid Formatioune virum Match op enger Relegatiounsplaz louchen.

Diddeleng setzt sech mat 2:1 géint Munneref duerch an ass nees Leader an der BGL Ligue. D'Lokalekipp krut an den éischte Minutten e Fräistoussgol duerch e Feeler bei der Ausféierung oferkannt. Den F91 huet méi fir de Match gemaach, Munneref huet sech op d'Defense konzentréiert. No enger hallwer Stonn koum et zu onschéinen Zeenen um Terrain an den Arbitter huet mussen duerchgräifen. Diddeleng ass verdéngt mat engem Avantage an d'Paus gaangen. Munneref ass besser aus de Kabinne komm an d'Lokalekipp huet de Fuedem verluer. Ab der 75. Minutt war Diddeleng just nach zu 10 um Terrain, well de Fangueiro mat Giel-Rout vum Terrain gesat gouf. No sengem Feeler krut Munneref en Eelefmeter zougesprach a konnt ausgläichen, e puer Minutte méi spéit huet den Hadji den F91 awer nees a Féierung geschoss.

