No enger weiderer Néierlag um Samschdeg huet d'Ekipp aus der däitscher Haaptstad decidéiert, sech vum Trainer Tayfun Korkut ze trennen.

De 47 Joer alen Trainer war nëmmen 3 Méint bei der Hertha an huet an där kuerzer Zäit wéineg iwwerzeegt. Domat ass d'Hertha och voll am Ofstigskampf. Wien den Trainerposten elo iwwerhuele soll, steet nach net fest.