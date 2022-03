Am Biathlon gouf et um Sonndeg eng Course vun der Mixed-Staffel a Single-Mixed-Staffel. Norwegen huet a béide Courssen dominéiert.

Um leschten Dag zu Otepää an Estland gouf fir d'éischt Lännerstaffel gelaf. Hei hunn d'Norweeger ouni d'Bö-Bridder no 30 Kilometer nees souverän viru Schweden (+ 22,5 Sekonnen) a Frankräich (+ 34,6 Sekonnen) gewonnen. Déi däitsch Staffel koum an der leschter Mixed-Staffel vun dësem Wanter op déi véiert Plaz an huet domat de Podium verpasst.

An der Single-Mixed-Staffel geet d'Victoire nees un Norwegen, dës Kéier un d'Koppel Röiseland a Laegreid, viru Schweden. Däitschland séchert sech déi drëtt Plaz mat der Koppel Franziska Preuß an Erik Lesser, fir deen et déi lescht Staffel vu senger Karriär war.

Nächst Woch ass d'Finall vun der Saison zu Oslo.