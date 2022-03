Am Ganze goufen zejoert 230 Tester gemaach, 196 hei am Land a 34 am Ausland, dat huet déi Lëtzebuerger Anti-Dopping Agence elo matgedeelt.

Déi 230 Tester vun de Sportler, déi eng Lizenz hei zu Lëtzebuerg hunn, waren all negativ. 116 Kontrolle goufen ausserhalb vun de Kompetitioune gemaach. Dobäi komme 7 Kontrollen, bei deenen de Sportler net op där Plaz war, wou en u sech uginn hat, sollen ze sinn. Offiziellt Schreiwes L'ALAD dresse le bilan de l'année 2021 (15.03.2022)

Communiqué par : Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) L'Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) vient de dresser le bilan de ses contrôles pour l'année 2021. Durant l'année écoulée, 196 contrôles urinaires ont été effectués au Luxembourg par les agents de contrôle de l'ALAD et à la demande de l'ALAD 34 contrôles ont été réalisés à l'étranger sur des sportifs du groupe cible luxembourgeois. De ces 230 contrôles urinaires, 114 ont eu lieu lors de compétitions dont 59 demandés par des fédérations. 116 contrôles inopinés ont eu lieu hors compétition sur des sportifs d'élite luxembourgeois incluant les 34 contrôles réalisés à l'étranger mentionnés plus haut. Parmi ces contrôles, 70 comportaient des prélèvements à la fois urinaires et sanguins. Un total de 21 contrôles a été effectué sur 6 athlètes dans le cadre du passeport hématologique. S'y ajoute 5 contrôles soldés par un «no-show» et 2 «filing failure» (lorsque l'athlète n'est pas à l'endroit indiqué dans le système de localisation ADAMS). À noter qu'un sportif est seulement sanctionné s'il totalise 3 «no-show» ou «filing failure» endéans les 12 mois, ce qui n'a pas été le cas en 2021. Pour 55 contrôles, la gestion des résultats est revenue à la fédération internationale puisque la compétition se trouvait sur le calendrier de fédérations internationales. Ces 230 analyses étaient négatives et aucun athlète licencié au Luxembourg n'a été contrôlé positif. En 2021, l'ALAD a pu renouveler sa certification ISO 9001: 2015 pour les domaines suivants: planification et réalisation des contrôles, gestion des résultats, mesures de prévention et éducation. En partenariat avec l'ALAD, l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS) a tenu la formation «sport sans dopage» pour des entraîneurs de différents niveaux. L'ALAD a également finalisé la collaboration avec le Sportlycée, en mettant en place un curriculum lutte antidopage, précisant le contenu qui sera couvert par année scolaire et les dates quand cela aura lieu. La collaboration a été fortifiée avec un premier webinar entre l'ALAD et des parents d'élèves ainsi que le premier quiz guidé par l'ALAD pour les élèves de 6e. L'ALAD a tenu des présentations à propos de la lutte antidopage au LPC, à Lunex University et FLNS. Le 15 mars 2021, un accord entre l'ALAD et le Centre national de prévention des addictions (cnapa) a été signé. La collaboration se situe dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport en général, et les parties ont identifié deux domaines particuliers où l'expertise de cnapa pourrait être mise à profit.