Nächste Freideg spillt d'Futtballnationalekipp een Testmatch géint Nordirland. 4 Deeg drop ass et dann ee weidere Frëndschaftsmatch a Bosnien-Herzegowina.

En Donneschdeg huet den Nationaltrainer Luc Holtz de 24 Mann staarke Kader bekannt ginn. Iwwerraschunge ginn et keng an et goufen och keng nei Spiller zeréckbehalen.

Dem Luc Holtz mécht virun allem vill Kappzerbrieches, datt vill vu senge Spiller den Ament an hire Veräiner am Ausland net vill Spillzäit kréien. Anerer kënnen duerch de Krich an der Ukrain guer net spillen.