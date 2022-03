D'Lëtzebuergerin ass an de Virleef eng Zäit vu 7 Sekonnen an 21 Honnertstel gelaf.

E Freideg huet zu Belgrad a Serbien an der Liichtathletik d'Indoor-WM ugefaangen. Duerch d'Patrizia van der Weken gouf et direkt e gudden Optakt fir d'Lëtzebuerger Delegatioun.

Iwwer 60 Meter ass d'Patrizia van der Weken an de Virleef een neie Lëtzebuerger Rekord gelaf an huet sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert. De Chrono ass fir si am drëtte Virlaf no 7 Sekonnen an 21 Honnertstel stoe bliwwen. Dëst ass eng Verbesserung vu 4 Honnertstel géintiwwer hirem eegene Rekord aus dësem Wanter. D'Lëtzebuergerin ass an hirem Virlaf déi 4. ginn an huet sech um Enn als Zäitschnellst fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

D'Halleffinalle si fir e Freideg den Owend um 18.10 Auer ugesat an d'Finall gëtt um 20.55 Auer gelaf.

Mam Bob Bertemes (Bommstoussen) an dem Charel Grethen (1500 Meter) sinn zwee weider Lëtzebuerger bei der Indoor-WM mat dobäi.

E Samschdeg um 12.15 Auer sinn d'Virleef iwwer 1500 Meter. Déi 2 Éischt an déi 4 Séierst kommen an d'Finall, déi e Sonndeg den Owend um 18.35 Auer gelaf gëtt.

D'Finall am Bommstoussen ass e Samschdeg den Owend um 19.40 Auer. De Bob Bertemes ass den 20. am World Ranking.