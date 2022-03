Fir d'Lëtzebuerger Diogo Pimentel, Farid Ikene, Yan Bouché a Leonel Gomes gouf et iwwerdeems eng Néierlag mat Jammerbugt.

E Freideg den Owend stounge sech Royale Union SG a KV Oostende an der Jupiler League géintiwwer. Et sollt net iwwert en 1:1 erausgoen. De Lëtzebuerger Anthony Moris, dee fir Royale Union SG am Asaz war, stoung déi 90 Minutten um Terrain.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Aue mat 0:3 géint de Karlsruher SC de Kierzere gezunn. Den Dirk Carlson souz bei Aue déi 90 Minutten op der Bänk. Fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger gesäit et dës Saison net gutt aus. Et steet ee weider op enger Ofstigsplaz, dat mat 8 Punkte Réckstand op Dresden (Relegatiounsplaz).

Eng Néierlag gouf et dann och fir d'Lëtzebuerger Diogo Pimentel, Farid Ikene, Yan Bouché an de Leonel Gomes mat Jammerbugt an der 1. Divisioun an Dänemark. Auswäerts huet ee sech mat 0:3 géint Helsingor misse geschloe ginn. De Bouché gouf an der 78. Minutt fir de Gomes ausgewiesselt. Den Ikene ass an der 89. Minutt vum Terrain gaangen. De Pimentel huet de Match duerchgespillt.

Jammerbugt spillt elo géint den Ofstig.

Op Zypern huet Achnas mam Tim Hall 0:0 géint Doxa gläichgespillt. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match um Terrain. Achnas steet weiderhin op enger Ofstigsplaz.