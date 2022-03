Nodeems Borussia Mönchengladbach 2:0 a Féierung war, huet de Match missen an der 70. Minutt ënnerbrach ginn.

Beim Optakt vum 27. Spilldag ass VfL Bochum géint Borussia Mönchengladbach ugetrueden. Nodeems sech béid Ekippen an der éischter Hallschent mat engem 0:0 vum Terrain getrennt haten, hunn d'Gäscht nom Téi zwee Mol getraff. An der 55. Minutt hat de Pléa fir d'éischt markéiert. D'Féierung ausgebaut huet den Embolo 6 Minutte méi spéit. An der 70. Minutt gouf den Arbitter-Assistent Christian Gittelmann vun engem Béierbecher um Hannerkapp getraff. D'Spill gouf doropshin ënnerbrach.

