Donieft klappt Napoli Udinese mat 2:1 an Inter Mailand léisst Plomme géint Fiorentina.

Och an der däitscher Bundesliga gouf e Samschdeg gespillt, d'Resultater fannt Dir hei.

Premier League

Aston Villa - Arsenal 0:1

0:1 Saka (30')

Arsenal ass weider a bestiechender Form an hëlt och aus dem Villa Park déi dräi Punkte mat. D'Spiller vum Mikel Arteta waren de ganze Match iwwer déi dominant Ekipp an hu virun allem an der Defensiv net vill ubrenne gelooss. De Gol vum Dag huet de jonke Bukayo Saka duerch ee Volley markéiert. Duerch dëse Succès festegt Arsenal déi 4. Tabelleplaz an huet elo véier Punkten Avance op Manchester United.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Napoli - Udinese 2:1

0:1 Deulofeu (22'), 1:1 Osimhen (52'), 2:1 Osimhen (63')

Duerch dës verdéngte Victoire bleiwen d'Neapolitaner uewen drun an hu wéinstens bis e Sonndeg nees 7 Punkte Virsprong op Juventus op der 4. Plaz. D'Liewensversécherung fir d'Ekipp vum Luciano Spalletti bleift weiderhin de nigerianesche Stiermer Victor Osimhen, deen och géint Udinese mat zwee Goler fir d'Victoire suerge konnt.

Inter Mailand - Fiorentina 1:1

0:1 Torreira (50'), 1:1 Dumfries (55')

D'Ekipp vum Simone Inzaghi léisst iwwerraschend doheem géint d'Fiorentina Punkte leien a verléiert domat e bëssen den Uschloss un d'Tabellespëtzt. Mat dräi Punkten an engem Match manner wéi Neapel op der 2. Plaz ass awer weiderhin alles méiglech fir d'"Nerazurri".

Cagliari - AC Mailand 20h45

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Lens - Clermont 3:1

0:1 Rashani (9'), 1:1 Danso (39'), 2:1 Sotoca (45+4'), 3:1 Haidara (58')

Nantes - Lille 21h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Elche - Valencia 0:1

0:1 Guedes (50')

Rayo Vallecano - Atletico Madrid 21h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga