E Samschdeg huet sech zu Oslo d'Tiril Eckhoff d'Victoire an der Poursuite geséchert, d'Marte Olsbu Röiseland konnt sech iwwert de Gesamtweltcup freeën.

D'Tiril Eckhoff huet nom Sprint och d'Poursuite bei der Weltcupfinall um Holmenkollen gewonnen. D'Norwegerin huet sech trotz zwee Feeler virun hirer Landsfra Marte Olsbu Röiseland duerchgesat (2 Feeler / +24,9 Sekonnen), déi duerch déi zweet Plaz de Gesamtweltcup gewonnen huet. Drëtt ass d'Paulina Fialkova aus der Slowakei ginn (0 Feeler / +50,5 Sekonnen).

Bei den Hären huet den Eric Lesser an der zweetleschter Course vu senger Karriär nach emol eng Victoire gefeiert. Den Däitschen huet sech e Samschdeg kee Feeler an der Poursuite geleescht an hat am Zil eng Avance vun 9,4 Sekonnen op de Gewënner vum Gesamtweltcup Quentin Fillon Maillet. De Fransous hat eemol dolaanscht geschoss. Den Norweger Sturla Holm Laegreid ass Drëtte ginn (3 Feeler / 22,7 Sekonnen).