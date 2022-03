Um Samschdeg gouf bei den Dammen déi lescht Partie vun den Halleffinalle gespillt.

Hei gouf et an der drëtter Partie tëscht der Gym a Mamer eng iwwerraschend kloer 3:0-Victoire fir d'Lokalekipp. Nodeems Mamer den éischte Match bei der Gym gewonnen hat, hunn si dunn doheem de Kierzere gezunn, sou datt et e Samschdeg zum entscheedende Match komm ass. hei war d'Gym an der eegener Hal awer déi dominant Ekipp a konnt sech um Enn an 3 Sätz (25:20, 25:16, 25:14) duerchsetzen. Domat treffe si elo an der Finall op d'Spillerinne vu Walfer, déi an zwou Partië souverän Stengefort geklappt haten.

Playdown

Härevolleyball

Bei den Hären hate sech schonn de leschte Weekend Bartreng a Stroossen den Ticket fir d'Finall geséchert.

Playdown