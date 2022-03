Um leschten Donneschdeg konnte sech déi jonk Damme vum Squash Factory Schengen-Lëtzebuerg de Lëtzebuerger Championstitel geséchert.

Iwwert déi ganz Saison hunn d'Damme vu Schengen kee Match am Championnat verluer an hu sech den Titel mat enger Avance vu 7 Punkte geséchert. Domadder huet sech d'Ekipp fir d'European Club Championships, déi am September an Italien gespillt ginn, qualifizéiert.