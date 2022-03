Gouf der Futtballnationalekipp virum Lännermatch géint Nordirland e Freideg vun de Responsabele vum Stadion refuséiert, eng 2. Trainingsunitéit ofzehalen.

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun soll ugefrot hunn, fir en Dënschdeg eng Kéier an den neie Stadion op der Cloche d'Or kënnen trainéieren ze goen. Am Prinzip geet all Ekipp just den Dag virum Match an de Stadion trainéieren, an deem och d'Partie gespillt gëtt. Fir datt d'Ekipp vum FLF-Nationaltrainer Luc Holtz sech awer besser un deen neie Stadion heiheem winne kéint, hat een gehofft en Dënschdeg een Training ausser der Rei vun deene Responsabele vum Stade de Luxembourg zougestanen ze kréien. Eisen Informatioune no, wär dat awer lo net de Fall. D'Rout Léiwen dierften deemno keng zweete Kéier virum Frëndschaftslännermatch géint Nordirland am neien nationale Futtballstadion trainéieren.