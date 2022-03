Domadder ginn et just nach zwou Koppelen op der Welt, déi besser zesummespillen, wéi déi zwou Lëtzebuergerinnen.

An der neister Weltranglëscht vum Dubbel am Dëschtennis sinn d'Sarah de Nutte an d'Ni Xia Lian op der drëtter Plaz. D'Lëtzebuergerinnen hunn domat nach emol 6 Plazen gutt gemaach.