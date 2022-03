D'Lëtzebuerger U17 Futtball-Nationalekipp spillt e Mëttwoch am Stade Alphonse Theis zu Hesper géint Frankräich.

Vun e Mëttwoch den Owend u gëtt hei zu Lëtzebuerg en Elite-Turnéier fir d'Qualifikatioun fir d'Euro 2022 an Israel gespillt. Lëtzebuerg spillt an engem Grupp mat Frankräich an England. Am Ganze ginn d'Qualifikatiounen an 8 Gruppe gespillt, aus deene sech 15 Ekippe fir d'Finall an Israel qualifizéieren. D'Gruppenéischt sinn an Israel dobäi an dann nach déi 7 bescht Gruppenzweet. Israel ass als Organisateur als 16. Ekipp direkt qualifizéiert. Am Oktober d'lescht Joer hat d'Lëtzebuerger Ekipp et fäerdeg bruecht, sech an engem Grupp géint Länner wéi d'Belsch, Norwegen an den Aserbaidjan als Tabellenéischte fir dës Elite-Ronn ze qualifizéieren.

Am Kader vun de Matcher gi 5 Euro Entrée gefrot, déi vun d'FLF duerno fir d'Hëllef an der Ukrain gespent ginn.

Ufank vum Match: 18h00

Viraussiichtlechen Enn: 19h50

Programm vun de Livestreamen

Mëttwoch, 23. Mäerz 2022

18h00 Auer: Lëtzebuerg - Frankräich

Samschdeg, 26. Mäerz 2022

16h00 Auer: Frankräich - England

Dënschdeg, 29. Mäerz 2022

18h00 Auer: England - Lëtzebuerg

FLF Selektioun

1 AGOSTINELLI Massimo 12/04/05 1 FC Nürnberg (D) 2 ALVES MARGATO Joao 17/12/05 F91 Dudelange 3 BARBALINARDO Jordan 11/05/06 F91 Dudelange 4 BARTOLETTI Mattia 09/08/05 CS Fola Esch 5 BOCK Paddy 18/11/05 FC UNA Strassen 6 CIVOVIC Adel 27/05/05 FC Rodange 7 FERREIRA Albert 14/02/05 Victoria Rosport 8 FERREIRA Ruben 31/03/05 FC Metz (F) 9 FLICK Tim 23/11/05 Eintracht Frankfurt (D) 10 FONSECA LIMA Enzo 03/03/05 F91 Dudelange 11 IKENE Sofiane 27/02/05 F91 Dudelange 12 IRIGOYEN Clayton 18/02/05 1 FC Nürnberg (D) 13 LOHEI Fabio 12/04/05 FC Metz (F) 14 LUIS AFONSO Hugo 28/01/05 Karlsruher SC (D) 15 MACHADO Ronaldo 18/05/05 Union Titus Petange 16 MODESTO Rafael 18/05/05 FF Norden 02 17 MOUTSCHEN Robin 31/08/05 FC Arlon (B) 18 PEREIRA CARDOSO Tiago 07/04/06 CS Fola Esch 19 SABOTIC Dino 19/04/06 CS Fola Esch 20 SOUCHARD Thomas 25/08/05 Karlsruher SC (D) 21 TOTARO Gianluca 10/03/05 F91 Dudelange 22 VIDEIRA PEREIRA Jayson 17/02/05 Hannover 96 (D)

Entraîneur: MUTSCH Mario