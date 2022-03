E Mëttwoch den Owend goufen am Futtball d'Véierelsfinalle vun der Coupe des Dames gespillt.

De Racing, Jonglënster a Mamer stinn an den Halleffinalle vun der Coupe des Dames am Futtball.

De Racing huet sech mat 2:1 géint d'Ent. Wuermer/Mënsbech/CSG duerchgesat. Eréischt Sekonne viru Schluss ass dem Veräin aus der Stad den decisive Gol gelongen.

Jonglënster huet sech kloer mat 10:0 an der Fiels behaapt. An da gouf et och eng kloer Victoire fir Mamer géint Käerjeng. No 90 Minutte stoung et hei 12:0.

D'Partie Ent. Izeg / CeBra 01 géint Dikrech huet misse verluecht ginn.

Den Iwwerbléck vun der Coupe des Dames