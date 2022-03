Och Wales kënnt der WM e Schratt méi no. D'Waliser klappen Éisträich mat 2:1. Schweden no Verlängerung virun.

Italien - Nordmazedonien 0:1

0:1 Trajkovski (90+2')

Den amtéierenden Europameeschter Italien wäert bei der nächster WM am Katar net dobäi sinn. D'Squadra Azzurra verléiert nämlech iwwerraschend mat 0:1 géint Nordmazedounien. Och d'WM 2018 haten d'Italiener schonns verpasst.

Portugal - Tierkei 3:1

1:0 Otavio (15'), 2:0 Diogo Jota (42'), 2:1 Yilmaz (65'), 3:1 Matheus Nunes (90+4')

Dramatesch war d'Schlussphas am Match tëscht Portugal an der Tierkei. Nodeems et an der Paus 2:0 fir Portugal stoung, huet d'Tierkei an der zweeter Hallschent opgedréint. De Yilmaz konnt an der 65. Minutt dunn och op 1:2 verkierzen. An der 82. Minutt gouf et dunn en Eelefmeter fir d'Tierkei no engem Foul vum Fonte um Enes Ünal. De Yilmaz ass ugetrueden an huet de Ball iwwer de Gol geschoss an esou d'Chance op d'Verlängerung verpasst. Deemno kënnt Portugal duerch d'2:1-Victoire knapps virun.

Wales - Éisträich 2:1

1:0 Bale (25'), 2:0 Bale (51'), 2:1 Sabitzer (64')

Wales ass en Tour virun a Mann vum Match war op Säite vun de Waliser op en Neits de Gareth Bale, dee seng Natioun mat 2 schéine Goler zur Victoire gefouert huet.

Schweden - Tschechien 1:0

1:0 Quaison (110')

No 90 Minutte stoung et tëscht Schweden an Tschechien nach ëmmer 0:0. An der Verlängerung war et dunn de Robin Quaison, deen an der 110. Minutt den 1:0 markéiert huet.

Polen war jo schonns am Viraus opgrond vun der Disqualifikatioun vu Russland een Tour virun. De Match tëscht Schottland an der Ukrain ass verluecht ginn.