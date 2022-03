An der Europameeschterschaftsqualifikatioun vun den U21 huet déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp knapp 0:1 a Bosnien-Herzegowina verluer.

De Gol fir d‘Bosnier ass schonn an der 6. Minutt gefall. D‘Ekipp vum U21-Nationaltrainer Manuel Cardoni steet no 7 Matcher mat engem Punkt op der 6. an domat leschter Plaz an der Tabell.