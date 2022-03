An der Finall vum Dubbel zu Monastir an Tunesien konnt sech de Lëtzebuerger mam Aziz Dougaz géint zwee Japaner duerchsetzen.

Nodeems den Alex Knauff scho lescht Woch mat sengem Dubbelpartner Aziz Dougaz aus Tunesien an der Finall stoung, hunn se et dës Woch besser gemaach a konnten d'Finall vum Futures F15 Tournoi mat 6:2 a 6:4 géint dat japanescht Dubbel Masabayashi an Nakamura gewannen.