D'Lëtzebuerger Nationalekipp spillt en Dënschdeg um 20.45 Auer am Stade Bilino polje, Zenica géint Bosnien-Herzegowina.

Den Owend vu 20.45 Auer u spillt déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp zu Zenica a Bosnien hiren 2. Frëndschaftsmatch fir d’Nations League ze preparéieren. No der 1:3-Defaite e Freideg géint Nordirland wëllen d’Rout Léiwen e positiivt Resultat mat heem huelen. E Méindeg waren esouwuel Training wéi awer och d’Pressekonferenz op där verschidde Situatioune vun eenzele Spiller ugeschwat goufen.

Virschau Bosnien-Herzegowina-Lëtzebuerg / Reportage Serge Olmo

Den Nationaltrainer Luc Holtz gëtt dacks drop ugeschwat, firwat de Sébastien Thill net méi spillt, obwuel seng Leeschtungen an der Champions League ganz gutt waren. De Christopher Martins an de Leandro Barreiro si fir den Holtz am defensive Mëttelfeld kloer gesat.

De Seb spillt am defensive Mëttelfeld zu Tiraspol, mee op där Positioun hu mir de Kiki an de Leo. Dann ass d’Äntwert am Fong schnell ginn. Dat selwecht gëllt fir déi Jonk an der Futtballschoul. Si kënne sech virmole wéi eng Qualitéit ee muss hunn, fir déi Jongen op d’Säit ze drécken.



De Christoher Martins, deen zu Spartak Moskau spillt, krut op der Pressekonferenz aktualitéitsbedéngt Froen am Kontext Krich an der Ukrain gestallt. De Spiller an de Staff wollten awer 24 Stonne virum Lännermatch de Fokus éischter op de Futtball setzen. De Martins ass jo virum Konflikt op Moskau spille gaangen. Hie steet nach ëmmer zu sengem Choix.

Bereie kann ech net. Wann ech am Liewen eng Decisioun huelen, dann zéien ech se duerch. Et ass normal, datt een d’Infoe kuckt, fir ze wësse wat leeft, mee mäi Choix bereien ech sécher net.



Zenica ass eng Stonn mam Auto vun der Haaptstad Sarajevo ewech. De Stadion ass eng 50 Joer al an huet eng Kapazitéit vun iwwer 12.000 Leit. Den Owend gi ganz wéineg Spectateuren erwaart, net wéi viru 37 Joer, wou de Roby Langers nach deemools géint Jugoslawien gespillt hat an 0:1 verluer hat.

Et war de selwechten Terrain. Et war voll. Et huet gewimmelt vu Leit. Mir waren no enger Hallwer Stonn 0:1 hannen an hu gelidden. Mir hunn als Ekipp gutt gespillt, och wa mir deemools just 2-3 Profie waren, wat awer duergoung, fir eng ganz gutt Leeschtung ze bréngen.



Déi Bosnesch Selektioun ass de Moment net esou staark anzeschätzen, esou datt e positiivt Resultat méiglech ass.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h30

Ufank vum Match: 20h45

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Zwee

