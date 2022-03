Aus dem Futtball ass et d´Nouvelle, datt esouwuel den Olivier Thill wéi och de Gerson Rodrigues bei Eyüpspor an déi der zweet tierkesch Liga wiesselen.

Dat huet de Veräin e Mëttwoch offiziell matgedeelt. De Gerson Rodrigues an den Olivier Thill konnten duerch eng speziell Reegel vun der Fifa wiesselen, well si bei engem Veräin an der Ukrain ënner Kontrakt stinn.