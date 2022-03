Vun e Sonndeg un ass d'Äishockey-Weltmeeschterschaft vun der 3. Divisioun bei eis am Land op der Kockelscheier.

D'Lëtzebuerg spillt géint Taipeh, d'Arabesch Emiraten, Turkmenistan an Tierkei. Dat sinn zum Deel Ekippen, géint déi ee schonns an der Vergaangenheet gespillt huet. D'Zil fir de President vun der Lëtzebuerger Äishockey Federatioun Alain Schneider ass dann och kloer definéiert.

D'Zil ass ganz kloer, fir hei heem virum eegene Publikum d'Goldmedail ze gewannen an opzesteigen an déi zweet Divisioun. Dat gëtt natierlech net einfach. Et wier awer gelunn, wann dat net d'Zil vun der Ekipp wier. Si sinn immens motivéiert a mir hunn d'Ekipp, fir dat ze realiséieren. Mä d'Matcher musse fir d'Éischt emol gespillt ginn.

Am éischte Match spillen d'Lëtzebuerger e Sonndeg um 19 Auer géint Tierkei.