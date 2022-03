3 Spillerinne goufen zeréckbehalen, déi bis elo just bei der U17 an den Asaz komm sinn. Dem Dan Santos säi Kontrakt gouf iwwerdeems och verlängert.

En Donneschdeg huet de Futtball-Nationaltrainer vun den Dammen, den Dan Santos, de Kader bekannt ginn, fir déi 2 WM-Qualifikatiounsmatcher den nächste Freideg géint Lettland an den 12. Abrëll géint Nordmazedonien.

Déi zwee Matcher ginn net am neie Stade de Luxembourg gespillt, mä zu Nidderkuer respektiv um Fola-Terrain zu Esch.

3 Spillerinne goufen zeréckbehalen, déi bis elo just bei der U17 an den Asaz komm sinn. D'Goalkeeperin Emma Goetz, souwéi d'Charlotte Schmit an d‘Caroline Jorge.

© FLF

Virun deen 2 Matcher steet d'FLF-Selektioun mat 3 Punkten op der 4. Plaz an der Tabell. Nord-Mazedonien a Lettland stinn op de Plazen 5 a 6.

Um Bord vun der Pressekonferenz gouf och bekannt, dat dem Dan Santos säi Kontrakt bis den 30. Juni 2024 verlängert gouf.

PDF: De komplette Kader vun der Dammennationalekipp