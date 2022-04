Um Freideg den Owend goufen d'Gruppe vun der Weltmeeschterschaft am Katar ausgeloust.

D'Futtballweltmeeschterschaft gëtt dëst Joer am Katar organiséiert. Et ass déi éischt WM am Noen Osten. D'Land an deem dëst wichtegt Futtballevent organiséiert gëtt ass ganz ëmstridden.

32 Ekippe si bei der Weltmeeschterschaft 2022 mat dobäi. Gespillt ginn am Ganze 64 Partien an dat opgedeelt op 8 Stadionen. D'WM ass vum 21. November bis den 18. Dezember. Den Erëffnungsmatch ass den 21. November am Al Bayt Stadion um 11 Auer eiser Zäit.

D'Gruppen am Iwwerbléck

Grupp A

Katar

Ecuador

Senegal

Holland

Grupp B

England

Iran

USA

Gewënner aus (Schottland oder Ukrain) géint Wales

Grupp C

Argentinien

Saudi Arabien

Mexiko

Polen

Grupp D

Frankräich

Gewënner aus (Arabesch Emirater oder Australien) géint Peru

Dänemark

Tunesien

Grupp E

Spuenien

Gewënner aus Costa Rica géint Neiséiland

Däitschland

Japan

Grupp F

Belsch

Kanada

Marokko

Kroatien

Grupp G

Brasilien

Serbien

Schwäiz

Kamerun

Grupp H

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea