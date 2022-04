De Weekend war de 19. Spilldag am nationale Futtball-Championnat bei den Dammen. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

Am Spëtzematch tëschent Jonglënster an dem Racing ass d'Heemekipp mat 0:6 ënner d'Rieder komm. Bis zur Paus haten d'Karoline Kohr (2 Goler) an d'Edina Kocan fir d'3:0-Féierung gesuergt. Nom Säitewiessel hunn d'Marlyse Ngo Ndoumbouk (2) an d'Julie Wojdyla déi aner Goler markéiert. De Racing bleift domadder op der éischter Plaz an der Tabell.