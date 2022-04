En Dënschdeg den Owend hat d'Lëtzebuerger Äishockey-Nationalekipp hiren 2. Optrëtt bei der WM an der 3. Divisioun.

No der 2:7-Néierlag am Optaktmatch géint d'Tierkei huet Lëtzebuerg en Dënschdeg den Owend bei der Äishockey-WM an der 3. Divisioun mat 5:4 géint Turkmenistan gewonnen. No der regulärer Spillzäit stoung et 4:4 gläich. Den decisive Gol fir d'Lëtzebuerger huet de Colm Cannon an der Overtime markéiert.