An der neister Weltranglëscht vum Karate ass d'Jenny Warling an der Kategorie ënner 55 Kilogramm d'Nummer 4 op der Welt.

Dëst ass déi beschte Positioun, déi d'Lëtzebuerger Karateka bis elo hat.

D'Jenny Warling huet mat der EM an der Tierkei an de World Games an den USA nach 2 ganz grouss Tournoie viru sech an den nächste Méint.