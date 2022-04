De Progrès huet sech mat 9:3 géint d'US Esch duerchgesat. Eng Ronn weider sinn och Ettelbréck, Péiteng, de Racing, Käerjeng a Schëffleng.

E Mëttwoch den Owend stoungen am nationale Futtball d'Aachtelsfinallen an der Coupe de Luxembourg um Programm. Mam F91 Diddeleng, der Escher Fola an dem Progrès Nidderkuer konnte sech all d'Favoritten hiren Ticket fir déi nächst Ronn sécheren. No geckegen 90 Minutte konnt sech de Progrès mat 9:3 géint d'US Esch behaapten. Am Duell tëscht den zwou Ekippen aus der BGL Ligue gouf et fir de Racing dann eng 1:0-Victoire géint den FC Déifferdeng.

An de weidere Matcher vum Owend konnte sech iwwerdeems Péiteng, d'Etzella a Käerjeng fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren a Schëffleng huet sech am Eelefmeterschéisse géint Kanech behaapt.

© Steven Milbert © Felix Girst © Christophe Mersch © Joel Sauber Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Den Iwwerbléck vun de Resultater (Replay an Ticker)