D'Aarbechter solle géint hire Wëlle geschafft hunn, bis zu 84 Stonnen d'Woch, a wiere bedreet ginn, sou d'Kritik vun Amnesty International.

Dat mellt d'Noriichtenagence AFP de Moien. Hannergrond ass e Rapport vun der Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International, déi private Sécherheetsfirmen am Katar de Reproche gemaach hunn, d'Aarbechter z'exploitéieren, déi meeschtens aus anere Länner kommen. Deelweis handelt et sech dobäi souguer ëm Zwangsaarbecht, esou Amnesty.

D'Aarbechter hätte géint hire Wëlle misste schaffen, se goufe bedreet a forcéiert an hu bis zu 84 Stonnen an der Woch geschafft. An déi kataresch Regierung hätt dat och gewosst, kritiséiert d'Mënscherechtsorganisatioun.

Rieds ass vun 8 Firmen, bei 6 goufe Mënscherechtsverletzunge festgestallt.